Les arbalétriers d'Enghien visent le grand public, ce dimanche

Et bien entendu, le public pourra aussi s’essayer au tir à l’arbalète. "Par groupe de quatre ou cinq, les visiteurs pour essayer de manier cette arme, ce qui n’est pas si évident. Beaucoup s’imaginent que, comme nous tirons à six mètres, c’est facile. Mais une fois l’arme en main, c’est une autre histoire…" En effet, il faut porter à bout de bras ces imposantes arbalètes traditionnelles qui pèsent tout de même près de cinq kilos et frapper une cible minuscule.

Bref, cette journée est l’occasion d’apprendre à connaître la plus ancienne association enghiennoise. En effet, on trouve les premières traces du Serment dans les années 1300. Le Serment existe donc depuis près de 700 ans! C’est le Seigneur Wauthier III d’Enghien qui a eu l’initiative de créer une troupe d’arbalétriers. Leur but était alors de protéger la ville. Les statuts du Serment des Arbalétriers de Saint Jean-Baptiste (1340), confirmés par Philippe II en 1562 et avant lui par Philippe de Clèves, réaffirment le droit du Connétable de mobiliser les arbalétriers pour faire guet et garde sur les remparts et aux portes de la ville, également pour prêter assistance au bailli et à ses sergents en vue d’arrêter les malfaiteurs.

Bien entendu, en 2022 le Haut et Noble Serment des Arbalétriers de Saint Jean-Baptiste n’a plus cette vocation militaire. Aujourd’hui, ses trente-deux membres et son compagnon perpétuent le folklore et la tradition enghiennois. La journée portes ouvertes de ce dimanche est donc l’occasion de découvrir un bout de l’histoire vivante de la cité des Titjes.