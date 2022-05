Zone de secours Hainaut Centre : une offre insuffisante de formations pour les pompiers ?

Mais ce qui a frappé le plus la conseillère libérale, c’est le faible taux de participation des pompiers enghiennois aux formations continues. "Je vois dans le rapport que seulement 40% de nos effectifs ont suivi des formations l’an passé. C’est assez interpellant."

Le bourgmestre le reconnait. "Il y a un gros souci au niveau de la formation. Tous les bourgmestres de la zone et le chef de corps le déplorent. L’offre est totalement insuffisante. Quand on sait que ce qu’il manque le plus dans la zone, ce sont des sous-officiers et qu’il n’y a eu aucune formation de sergent organisée l’an passé, c’est interpellant. D’autant plus que ce sont des formations qui prennent du temps. Si rien n’est organisé, il n’y aura pas de nouveaux sergents avant deux ou trois ans. Concernant les chiffres à Enghien, il ne faut pas oublier que notre caserne fonctionne avec des volontaires. Ce sont des formations très exigeantes. Les volontaires travaillent la journée, ils doivent se rendre disponibles pour les interventions et, s’ils veulent se former, y consacrer des journées entières."

Deux ans avant de mettre un pied dans une caserne

Par ailleurs, Olivier Saint-Amand indique que lors de l’engagement de volontaires, ces derniers doivent attendre deux ans avant de mettre un pied dans une caserne.

"Nous allons interpeller le gouvernement fédéral pour changer ça. Pour garder leur motivation intacte, il faudrait permettre aux candidats volontaires de mettre tout de suite le pied à l’étrier. Nous devons remercier, soigner et encourager tous nos volontaires. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour faire changer ces règles."

D’autant plus qu’Enghien dispose d’un vivier de pompiers puisque la ville dispose d’une école de cadets. Mais ici aussi une grosse aberration fait tiquer le bourgmestre. "Cette école est le marchepied idéal pour démarrer dans les métiers de secours. Malheureusement, toute la formation que ces jeunes suivent n’est pas prise en compte lorsqu’ils entament une formation de pompier. Une demande va être faite auprès de la ministre de l’Intérieur au nome de la zone de secours pour faire en sorte qu’une partie des cours donnés aux cadets puissent être valorisés."