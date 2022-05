Les cadets pompiers seront en démonstration ce samedi à Enghien

Et si, comme un peu partout, la crise sanitaire a laissé des traces, Christophe Clinckart indique que l’école des cadets enghiennoise se porte plutôt bien. "Nous avons une vingtaine d’élèves cette année. En fait, les inscriptions ont fortement diminué il y a quelques années. Mais ça se stabilise. Avant, nous accueillions les cadets dès l’âge de 12 ans. Maintenant, pour s’inscrire, les élèves doivent avoir 15 ans. C’est ce qui explique la chute des inscriptions." Par contre, à l’école des cadets d’Enghien, il faut se retirer de la tête l’image masculine du pompier. En effet, l’instructeur nous apprend que presque la moitié des cadets sont des cadettes.

En tout cas, fille ou garçon, c’est une véritable passion pour eux, car à l’heure où d’autres jeunes traînent devant leur console, la télévision ou dans leur lit, les cadets sont sur le pont chaque samedi matin, de 8h à midi. "À la caserne, ils suivent des cours théoriques, pratiquent du sport et font des exercices pratiques. En deuxième et troisième années, ils se préparent pour pouvoir devenir pompier." Et même si ces cours ne leur permettent pas d’accéder directement au statut d’homme ou de femme du feu, Christophe Clinckart conclut: "Chez nous, ils acquièrent les bases du métier. Ils apprennent à connaître et manipuler correctement le matériel. Bref, lorsqu’ils décident de devenir pompiers, ils ont toutes les connaissances nécessaires."