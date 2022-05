Plus de verdure pour lutter contre la chaleur dans le centre d’Enghien

Un enjeu de santé

Échevine ayant en charge l’environnement et le climat, Dominique Eggermont (Écolo) insiste sur l’importance de la verdurisation du centre-ville. "Dans le cadre du Plan Energie-Climat, une étude a été réalisée afin d’évaluer la capacité de la ville à être résiliente et à s’adapter aux changements climatiques à venir. Cette étude a permis d’identifier différents points très précis où il y a des îlots de chaleur. Ceux-ci ont un impact négatif au niveau de la santé. Les îlots de verdure permettraient de casser ces augmentations de température, notamment en apportant de l’ombre et en conservant une certaine humidité."

Deux logiques dans le projet

Le conseiller d’opposition Geoffrey Derycke (Ensemble Enghien) propose une piste alternative. "Au lieu de dépenser de l’argent pour ces parcelles, ne serait-il pas possible de végétaliser le jardin qui est à l’abandon en face de l’administration communale? Ce serait l’occasion de mettre à l’honneur les jardiniers de la Ville qui pourraient laisser libre cours à leur imagination. C’est un endroit très visible de la ville et, pour l’instant, ce n’est pas très beau à voir." Le bourgmestre reconnaît que cette proposition n’est pas incompatible avec le point proposé au conseil communal, tout en soulignant d’autres éléments. "Cet espace est déjà verdurisé, mais nous reconnaissons qu’il doit être amélioré. Le problème, c’est que nos jardiniers ne savent déjà pas trop où donner de la tête tant il y a de travail à réaliser. Deux logiques sous-tendent ce projet. Il y a des endroits dont nous sommes propriétaires que nous devons entretenir et d’autres qui font l’objet de promotions immobilières. Pour ces derniers, si nous voulons maintenir leur caractère végétalisé, nous n’avons pas d’autre solution que de les acheter, sinon, tôt ou tard, ils seront lotis."

Toujours pour Ensemble Enghien, Quentin Merckx formule une demande. "Ne serait-il pas possible de faire un droit de préemption dans la zone? Comme ça, nous serions au prix du marché pour acquérir les parcelles." Olivier Saint-Amand indique que la loi a changé il y a peu. "Avant, les communes n’avaient pas le droit d’exproprier. Selon moi, mais je ne suis pas juriste, nous ne pouvons pas exercer un droit de préemption. Cependant, nous allons vérifier ce qui est possible dans le texte légal."

Une entrée «monstrueuse»: piste à suivre?

Pour Florine Pary-Mille (MR), il existe encore une autre piste pour installer un îlot de verdure à l’entrée d’Enghien. " Il serait peut-être judicieux de faire réaménager le terrain qui se trouve au carrefour des chaussées de Brunehault et de Bruxelles. Si je ne me trompe, ce terrain appartient à la Région wallonne. Comme entrée de ville, plus monstrueux que ça, tu meurs! En matière de verdurisation, la Région wallonne est vraiment passée à côté."

Le bourgmestre Écolo Olivier Saint-Amand reconnaît: "Nous avons déjà sensibilisé le SPW à ce sujet. Nous allons leur demander comment ils envisagent de mettre en valeur ce carrefour puisque l’idée originale était de démolir un bâtiment pour reconfigurer ce croisement, mais à ce sujet, nous avons peu de nouvelles de la part du SPW."

Au terme des débats, le point a été adopté par la majorité. L’opposition a préféré s’abstenir.