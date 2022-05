La cour d'appel de Mons ordonne l'arrestation d'un père incestueux à Enghien

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a prononcé mercredi l'arrestation d'un père incestueux originaire d'Enghien, condamné en novembre dernier par la sixième chambre correctionnelle du Hainaut, division de Tournai, à une peine de dix ans de prison ferme et à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) pour une même durée pour viols et attentats à la pudeur commis sur sa fille âgée de cinq ans. La cour a confirmé ce jugement prononcé en l'absence du prévenu, lequel n'a passé aucun jour en détention préventive. La cour craint que l'individu tente de se soustraire à sa peine et qu'il commette d'autres faits, comme le laisse craindre le rapport des experts en santé mentale.