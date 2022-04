Chasses au trésor et visites guidées au château d’Enghien

La vie de château en famille est un événement organisé à l’occasion de la Semaine Jeunesse et Patrimoine. Le dimanche 1er mai, une trentaine de châteaux en Wallonie, parmi lesquels le château d’Enghien, ouvrent gratuitement leurs portes et accueillent parents et enfants pour une multitude d’animations, de visites guidées, de jeux didactiques. Les jeunes et les moins jeunes pourront expérimenter concrètement le patrimoine grâce à un carnet de jeux didactiques mis au point par l’Agence wallonne du Patrimoine et l’ASBL Musées et Sociétés en Wallonie. Deux chasses au trésor seront organisées en fonction de l’âge des enfants: pour les 3 à 5 ans et pour les 6 à 12 ans. Par ailleurs, un carnet de découvertes, intitulé "Qu’est-ce que le patrimoine?", sera proposé au 8-12 ans.