"Mes langues premières sont le kirundi et le kiswahili" , explique-t-il. "Ce sont les langues de mes premiers jeux, de mes premières découvertes du monde. Elles sont inscrites en moi, plus sûrement encore que le néerlandais et le français de mes parents."

Louis, Simon et «Elle»

Au gré de 150 pages au souffle aussi léger qu’envoûtant, le lecteur découvre l’histoire d’un gamin blanc, de ses deux papas africains et d’une petite fille aux grands yeux noirs qui lui parlait kirundi et lui a fait découvrir ses premières émotions vitales au cœur d’une nature omniprésente.

Exercice littéraire rarement réussi, Erik Baptist parvient à écrire à hauteur de l’enfant qu’il était: son écriture est essentielle, ses mots sont simples, ses phrases, longues, mais fluides comme une brise chaude. Et, surtout, il n’affuble les propos de l’enfant d’aucune idée ou philosophie d’adulte. Ses pensées sont denses, mais ramassées dans une langue qui perçoit plus qu’elle ne comprend. "Tous les faits sont réels; l’écriture m’a permis de retrouver des émotions, des souvenirs, des voix, des parfums que je croyais perdus" , confie Erik Baptist "La création littéraire est un acte complexe: je l’ai vécue comme une succession de couches mémorielles, une superposition de calques émotionnels pour arriver à une vision romanesque de mon enfance."

«Je suis un exilé»

Ce roman est initiatique. "Simon et Louis, mes papas africains étaient plus présents que mon père: ils m’ont tout appris; j’ai découvert le monde sous leur prisme culturel."

C’est aussi un roman sur l’exil. "J’ai dû quitter le seul pays que je connaissais; la découverte de la Belgique a été brutale, sans doute ne me suis-je jamais vraiment guéri: j’en ai gardé des visions d’étouffement; je suis passé d’un monde ouvert à un univers petit, rétréci, mesquin avec des maisons et des bâtiments partout dans lesquels on était obligé de s’enfermer. C’est pourquoi l’Afrique me manquera toujours."

Sincère, humble et si humain.

En Belgique, le sujet du livre est d’autant plus sensible que les thèses indigénistes et wokistes voudraient s’imposer dans tous les débats.

Pourtant ce livre, publié en France, évite tous les écueils anachroniques pour tendre à l’universel, celui de la rencontre d’une culture et d’une vision du monde d’un enfant des années 50.

Certes, aujourd’hui, c’est "un homme blanc de plus de 60 ans" selon le leitmotiv ambiant… Mais c’est surtout l’auteur d’un témoignage d’amour et l’écho de voix universelles, jamais oubliées.

"Pour connaître une époque, il faudrait y avoir vécu et, pour la condamner, ne rien lui devoir" déclarait le professeur Léopold Génicot (UCL) qu’a côtoyé Erik Baptist dans les années ‘70.

Erik Maria BAPTIST, "Mes deux papas africains", Librinova, février 2022, 150 p. 15,9 €; erikbaptist7@gmail.com