Un campement et des véhicules militaires au Collège d'Enghien

Les membres du groupe de collectionneurs de véhicules militaires du Hainaut et Valenciennes, et les deux professeurs, Philippe Byl et André De Thier souhaitent partager leur passion et surtout transmettre l’histoire via cette immersion et le contact direct avec les objets exposés. Encadrés par les figurants habillés en costume d’époque, les élèves ont déjà pu découvrir le campement.

Ce samedi, le campement est accessible librement de 11h à 17h dans la cour du Collège Saint-Augustin. Dès 11h, un bar et petite restauration sont prévus sous le préau.

Infos: www.csaenghien.net ou via la page Facebook de l’établissement.