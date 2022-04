Un week-end entier dédié à la poésie à Enghien

Le projet, qui a démarré en septembre 2021, implique de nombreux acteurs enghiennois: "Depuis la rentrée, dix-sept classes de la commune sont plongées dans la création poétique, et les Enghiennois·es et le tout public ont pu répondre à un appel à textes. Durant trois jours, la poésie sera donc partout, dans tout et pour tous, avec quelques spectacles payants et de nombreux gratuits ainsi que des animations et expositions."

Pas d’âge

Concrètement, le festival débutera ce vendredi 22 avril avec le récit-concert électro poétique "Dis-toi que ton cœur est celui d’une bête sauvage", et se terminera le dimanche 24 avril avec des spectacles comme "Ataloum" et "Dame Blanche" et bien d’autres animations à destination des plus petits.

Mais le point d’orgue du projet aura lieu le samedi 23 avril avec une journée et une soirée dédiées à la poésie sous toutes ses formes, et entièrement gratuite. Les activités se dérouleront majoritairement dans le parc ainsi qu’au Centre culturel et à la bibliothèque. Et pendant ce week-end poétique, la poésie n’aura pas d’âge puisque les plus petits pourront s’émerveiller en accompagnant Ernest et Célestine pour une belle balade dans le parc. Il y aura aussi une scène ouverte de slam ou encore des ateliers d’écriture poétique. Enfin, le festival proposera également des expositions ou encore des rencontres poétiques, notamment avec notre collaboratrice, l’écrivaine de renom Françoise Lison-Leroy.

"En Poésie" c’est aussi le fruit d’une belle collaboration entre divers acteurs enghiennois comme le Centre culturel, l’Office communal du Tourisme, la Bibliothèque, le LABO des Arts et du Mouvement, le Centre Fame’s, le Patchwork Club Tea-Time, les Fuseaux d’Enghien, ou encore la rencontre couture.

ccenghien.com