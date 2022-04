"C’est un vieux débat et un point qui figure dans la déclaration de politique communale, indique le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo). Le conseil communal doit officiellement décider la révision de ces deux outils. Il y a déjà eu des réunions de travail préliminaires avec les différents services. Ceux-ci sont d’ailleurs très motivés par ce travail."

De son côté, Francis de Hertog, échevin de l’Urbanisme (En Mouvement) souligne: "C’est un moment important pour la commune, car cela donnera les nouvelles orientations pour le futur de la commune". Il rappelle que les outils actuels sont plutôt datés: le conseil communal a adopté le schéma de développement communal le 28 novembre 1991 et le guide communal d’urbanisme le 18 novembre 1993.

"Au fil du temps, d’autres textes ont été ajoutés comme la charte des 50 engagements pour un quartier de qualité, durable et convivial, la charte relative au développement immobilier sur les terrains situés le long de la chaussée d’Ath (N7) entre la rue d’Hoves et le carrefour du "Bois Blanc", la charte relative à la division d’immeubles existants en plusieurs logements, ou encore la charte ERU. De plus, les techniques de construction de 1990 et l’architecture ont évolué. La population se densifie et la volonté du gouvernement wallon est de freiner l’étalement urbain. Bref, la multiplicité de ces outils est complexe et ne simplifie ni la vie des auteurs de projet ni celle de nos services. Nous proposons donc d’entrer dans un travail de longue haleine. Un travail qui a déjà été imaginé par mes prédécesseurs, mais qui n’avait pas pu voir le jour."

La révision du schéma de développement communal va définir la stratégie territoriale sur l’ensemble du territoire enghiennois.

Ce schéma sera une ligne de conduite, un cadre de référence qui concernera entre autres l’urbanisation de la commune, l’accès au logement, la mise en valeur des paysages, la gestion de l’environnement, le développement du commerce, l’aménagement du domaine public.

Le guide communal d’urbanisme, quant à lui, sera la traduction concrète de cette stratégie. "Pour mener à bien cette mission, nous avons inscrit un budget de 100000 €, poursuit l’échevin. Il est possible d’obtenir un subside de 60% auprès de la Région wallonne."