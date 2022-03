Un nombre encourageant de familles accueillantes à Enghien et Silly

La grappe d’Enghien devrait accueillir 703 personnes."C’est un chiffre théorique difficile à estimer, mais on sait qu’entre 125 et 150 familles se sont déjà portées candidates pour accueillir des réfugiés. C’est très encourageant car nous serions déjà au moins à la moitié de l’objectif."

Et si pour le moment on pare au plus pressé, ce n’est pas pour autant que l’on oublie de penser à long terme."L’aide de tous ces citoyens est vraiment précieuse, mais ils ne pourront pas héberger des familles ukrainiennes durant un ou deux ans. Il faut donc trouver des solutions et trouver des bâtiments de collectivité inoccupés qui pourraient les accueillir aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes en train de faire un inventaire des lieux envisageables, mais ce n’est qu’un début."

Enfin, Enghien a sans doute une longueur d’avance grâce à sa proactivité en matière d’intégration."La Ville a engagé, il y a un moment déjà, deux professeurs de français langue étrangère (FLE) pour faciliter les démarches et l’intégration des personnes adultes qui ne parlent pas notre langue. Il va de soi que leur aide est très utile dans la situation que l’on connaît actuellement."D’autres projets et initiatives devraient encore voir le jour, mais ils n’en sont encore qu’à l’état embryonnaire et il est encore trop tôt pour en parler.

Une réunion destinée à tous les candidats à l’accueil des Ukrainiens est organisée ce jeudi 31 mars à 18h en la salle des Accaccias au Parc d’Enghien.