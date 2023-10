Les parapluies de Wodecq ont fait beau temps et bon vieux temps

Pour le spectacle proposé par le Centre culturel, l’auteur-metteur en scène Yves Coumans et sa Cie des Passeurs de rêves ont essentiellement tissé la trame autour des Parapluies, tout en évoquant les Sots.

La grande mue

Une centaine de comédiens du cru (Ellezelles dont Wodecq, Flobecq, Frasnes, Mont de l’Enclus et voisins) attachés ou pas à huit troupes, ont proposé en six lieux du village des scènes racontant la grande mue des Wodecquois d’hier.

Point de départ de l’histoire: les Sots d’Ocq sont d’une imprévoyance crasse. Un minimum d’organisation leur ferait du bien. Ce sont les sœurs de la Divine Providence, installées au village, qui vont les éduquer.

Le symbole de ce changement d’esprit, c’est le parapluie qu’on emporte en tout temps… par prévoyance. Au point qu’il devient l’emblème du village. Le parapluie est même célébré lors d’une très sérieuse "fête"… Mais rapidement tout le monde s’ennuie parce qu’il n’y a plus aucun imprévu possible au village devenu en quelques années le plus prévoyant de toute la région.

Les parapluies de Wodecq en fête. ©ÉdA

Arrive ce qui était… prévisible: les Wodecquois envoient valdinguer le parapluie et les excès de prévoyance pour que la vie redevienne un plaisir fait d’inattendu, de surprises. La "fête du parapluie" devient alors une vraie fête avec l’appui de la fanfare locale et les danseuses de RibambElles.

Entre imprévoyance et prévoyance…

Les bonimenteurs étaient de sortie ©ÉdA

Le public (six cents personnes réparties en douze séances) a suivi un itinéraire démarrant de l’ancien pensionnat pour gagner le très champêtre moulin du Mouflu en passant par le Poêlon et le musée de l’Archerie avant de revenir par le sentier menant à l’église et la place. Au menu, des saynètes bien troussées, à l’humour complice: l’apprentissage du port du parapluie, les piliers de comptoir nostalgiques et chauvins (en patois), les camelots bonimenteurs, etc.

Décor champêtre au Mouflu. ©ÉdA

Pour une fête des parapluies, on peut dire que l’accessoire indispensable des mauvais jours aura été parfaitement décoratif (grand soleil, 23 degrés un premier week-end d’octobre…

Ce spectacle aux vertus participatives évidentes a une fois de plus conquis le public. Un peu moins, ce qui était à prévoir…, les automobilistes de passage, contraints à de solides détours. Comédien lui-même, le bourgmestre d’Ellezelles, Alexandre Boitte, nuançait : "vu la programmation du Centre culturel, un tel spectacle itinérant est amené à revenir à Wodecq une fois tous les 9 ans…".

Allez, la prochaine fois, on essaiera quand même que ça ne tombe pas le jour du derby Wodecq-Flobecq au terrain de foot, le long du parcours… Entre imprévoyance et prévoyance, il doit bien y avoir un juste milieu !