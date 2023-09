1. Maison du Pays des Collines

C’est par procédure ouverte avec publicité nationale que les travaux de restructuration et d’extension de la Maison du Pays des Collines seront attribués selon trois lots d’un montant total de 3.037.189 €. Ces travaux pourraient débuter durant le premier trimestre 2024. Le MR, fidèle à sa position de départ, s’abstient.

2. Tous à vélo Voulant favoriser la mobilité douce, la Commune offre depuis plusieurs années une prime de maximum 130 € à l’achat d’un vélo à assistance électrique. En 2024, la prime sera également étendue à l’achat d’un vélo sans assistance électrique, un vélo dit "musculaire" (sic). Et autre bonne nouvelle, au 1er janvier, la prime passera à un maximum de 150€ pour tous les types de vélo.

3. Où sont les bornes ? Par une question écrite, le MR s’étonne que la Commune d’Ellezelles ne fasse pas partie du vaste travail de cartographie des besoins en matière de bornes électriques. "Ce travail a été entamé en mai 2022" explique le bourgmestre, Alexandre Boitte (LB). "Nous avions effectivement décidé de ne pas y participer. Il y avait l’offre des bornes du Colruyt et il y avait aussi une borne au square Mémé et une à Lahamaide. Ces dernières ne donneront pas satisfaction. Mais tout évolue ; aussi prochainement, nous allons rediscuter avec IPALLE pour voir si nous pouvons réintégrer le projet. Il faut aussi savoir que les bornes de recharge rapide sont très exigeantes au niveau du raccordement au réseau électrique. Dans le courant de l’année prochaine, deux véhicules électriques partagés seront mis en location et ainsi à la disposition de la population via un système de réservations géré par un opérateur privé. Il y aura une voiture au square Mémé et une autre sur le site de l’Administration communale."