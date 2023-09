Ellezelles: Marie Gabrielle Dupont, la doyenne du Grand Monchaut, a 102 ans

C’est avec beaucoup d’émotions qu’elle a reçu des mains du bourgmestre Alexandre Boitte plusieurs présents: un panier de produits locaux et un diplôme adressés par le Palais Royal notamment. "Toutes ces petites attentions me touchent énormément", confiait la centenaire du Grand Monchaut qui n’en perd pas pour autant son sens de l’humour. "Dans la carte d’anniversaire qu’elle m’a adressée, une amie de la famille me souhaite de vivre jusque l’éternité… Et bien, mes enfants, Nelly et Gérard, n’en ont pas encore fini avec moi", souriait-elle.