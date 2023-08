Une fête de la Moisson pour les familles à La Hamaide

Répondre aux attentes du public

La "découverte en famille" du samedi a attiré beaucoup de monde autour de ses sept activités gratuites. "Elle correspond à une évolution de notre fête", ajoute Émilie Botteldoorn . "Nous devons travailler dans le respect de la tradition et de l’authenticité des activités liées à la moisson et à la vie dans le monde agricole d’antan. Mais nous devons aussi répondre aux attentes du public. Il est clair que nous accueillons une nouvelle génération de parents soucieux de transmettre à leurs enfants une connaissance de la vie de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Et ceci se passe au travers d’une immersion dans le passé et d’un dialogue entre guides, parents et enfants afin de raconter les valeurs et les compétences des ancêtres et, peut-être, en tirer des enseignements pour l’avenir".

Parmi les activités proposées, le retour vers les années 1950 à la Maison Louise, la classe à l’ancienne et l’atelier pain ont eu les faveurs du public. Pour les petits c’est la découverte d’un monde étrange et pour les parents, la possibilité de leur parler d’une époque pas si lointaine. D’emblée, dans la boutique de la Maison Louise, les plus jeunes découvrent le bon goût du café fraîchement moulu. "Savez-vous, signale la guide, que les petits Bruxellois ne connaissent que les dosettes à jeter ?" Les boîtes en carton et en fer blanc pour les aliments sont tellement plus belles que les mêmes en plastique. Les langes à laver bien plus économiques que les pampers. Rien ne se perd en 1950 et tout se répare ou se transforme, comme ces casseroles en fer blanc sur lesquelles on pose une rustine quand elles sont trouées ou comme ce bon vieux journal qu’on découpe en morceaux pour un autre usage que la lecture. Plus loin, on entre en classe. "On se met en rang par deux, annonce Madame Joëlle , et bien sages, parce que je suis très sévère. On s’assied en silence. On est là pour travailler et pas pour jouer ! Pour apprendre à lire et à écrire." Les enfants sont surpris, mais s’appliquent et semblent apprécier. À côté, l’atelier pain est plus récréatif. Maman, papa et les enfants plongent les mains dans la farine et la pâte avec, tout au bout, un bon petit pain bien naturel à emporter et à déguster.

Travail et musique

La fête a été perturbée par la pluie le dimanche, mais de larges éclaircies ont permis d’assister à la récolte du blé à la main. Un travail pénible auquel participaient femmes et enfants. Forgerons, maréchal-ferrant, sabotiers étaient de la partie, eux aussi, et deux chevaux de trait tiraient une charrue bien ancienne pour retourner la terre. Autour de la Maison Louise, des artisans ravaudaient des sacs en toile de jute, cardaient la laine de mouton, tricotaient, cousaient… Et, au milieu de tout ce monde au travail, les musiciens et danseurs du groupe "Les Pesteleux" apportaient une belle note de couleur et de musique en interprétant et dansant des airs de l’époque renaissance. "Quelques branles, de la Haie, de Malte, de la Montarde. Des danses à bâtons, d’inspiration guerrière. Les paysans n’ayant pas le droit de porter l’épée, ils utilisaient des bâtons", explique Tania. C’est également en musique que la journée s’est terminée, tard le soir. Autour d’un bal folk qui a connu un franc succès.