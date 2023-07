Fête de la Moisson à Lahamaide: un pan de notre histoire

Les festivités, réparties sur trois jours, débutent le vendredi 4 août à 18h avec un tournoi de "Mölkky", un jeu de quilles (8 € ; réservations obligatoires).

Le samedi 5 août, de 14h à 18 h, place aux "Découvertes en Famille" (gratuit). L’Écomusée propose un aperçu de ses thématiques au travers de sept activités à faire en famille: atelier pain, promenade guidée dans Lahamaide, fabrication d’un hôtel à insectes, retour en 1950 avec la visite de la maison Louise et la classe à l’ancienne, visite du rucher, ainsi qu’une activité sur le thème des pollinisateurs et de la biodiversité. En parallèle, des jeux anciens et une chasse au trésor occuperont petit et grands.

Mais c’est évidemment le dimanche 6 août que la "Fête de la Moisson" à proprement parler battra son plein (4€/adulte et 2€/enfant). "La Fête de la Moisson, c’est la présentation d’une multiplicité de facettes de la vie d’antan à la campagne", précise Émilie Botteldoorn, animatrice-coordinatrice de l’Écomusée du Pays des Collines. "Chaque année, nous accueillons de plus en plus de visiteurs, en quête de sensations du passé ou curieux d’une autre manière de vivre. La constante est le plaisir de la découverte et des échanges avec les nombreux bénévoles passionnés. Il s’agit d’un moment de détente au cœur de l’été, loin de la foule des festivals et au cœur d’une campagne généreuse et accueillante." Cet événement convivial, propose une plongée, le temps d’un après-midi, dans un temps pas si ancien au charme savoureux. Une fête qui a le goût de l’authenticité, dans une ambiance bon enfant à partager en famille ou entre amis.

Une mise au vert

Et cette année, la Fête de la Moisson se met au vert: le bar, habituellement situé sous un grand chapiteau sur la place, migre dans les jardins et le sous-bois, derrière l’Écomusée ; ce déménagement permettra aux visiteurs de prendre un verre dans une ambiance plus champêtre et bucolique, à l’ombre d’un frêne ou d’un noisetier… Le marché des producteurs locaux, quant à lui, prend ses quartiers sur la place, et devient dès lors accessible gratuitement.

La vie rurale se dévoile

Autour de la maison Louise, c’est tout un pan de la vie rurale de nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui se dévoile, avec les travaux quotidiens au 19e ou les métiers disparus. Un peu plus loin, changement d’époque: ce sont les artisans du 16e siècle qui sont mis à l’honneur et dévoilent tout leur savoir-faire.

Dans les champs, les paysans s’affairent. Les piqueteurs coupent le blé à la sape, suivis de près par les lieuses qui façonnent des gerbes au fur et à mesure de leur avancée. Une partie du blé est directement battu sur place, au fléau, pour défaire les épis. Les grains ramassés, devant être débarrassés de leurs impuretés, passent au tarare: les enfants s’en donnent à cœur joie à tourner la manivelle de ce moulin à vanner, envoyant les enveloppes valser à tout va. Vient ensuite le moulin à farine pour moudre les grains, puis le blutoir pour retirer le son. Les enfants peuvent dès lors préparer leur pâte à pain en suivant les conseils avisés des bénévoles. Les pains, cuits sur place dans le four à bois itinérant, feront un savoureux petit-déjeuner le lendemain.

Un peu plus loin, c’est une moisson totalement différente qui s’offre au regard car avec la mécanisation progressive du milieu rural sont apparus les javeleuses, tracteurs, batteuses, moissonneuses-lieuses, moissonneuses-batteuses… D’anciens modèles de toutes ces belles machines, entretenues avec soin par des passionnés, travaillent à plein rendement sous les yeux des visiteurs, faisant revivre les pratiques d’antan. Une belle collection de tracteurs est également exposée au bout du champ. Et bien d’autres choses encore…

La journée sera ponctuée des danses endiablées des Pestelleux qui, dès 20h rejoindront le groupe "E Saquan Beyaus" pour le lancement du traditionnel "Bal Folk".

Infos et réservations: 068/64.51.55, 0489/16.93.10 et info@ecomusee.eu