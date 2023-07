Un SDT peu en phase avec la réalité communale à Ellezelles

Le Schéma de développement du territoire (SDT) définira la stratégie territoriale pour la Wallonie. Il orientera les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en fixant des objectifs et des modalités de mise en œuvre. Il comprend vingt objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement qui ont pour finalité l’optimisation spatiale, le développement socio-économique, l’attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité. L’enquête publique a eu lieu entre le 30 mai et le 14 juillet, le conseil communal devant remettre un avis avant le 28 juillet 2023. Les conseillers ont décidé de rendre un avis favorable, mais celui-ci reste conditionné. "Si cette démarche est louable car il est logique d’avoir un outil pour se projeter dans l’avenir, malheureusement les délais imposés par la Région sont bien trop courts pour permettre une démarche participative citoyenne et rendre un avis éclairé sur ce projet. De plus, ce schéma ignore complètement la réalité de notre région et de notre commune. La Wapi n’est même pas reprise en tant que pôle majeur régional. Nous sommes très peu en relation avec le Borinage qui est le pôle le plus proche, mais bien plus avec l’axe Bruxelles-Tournai-Lille. Notons aussi que ce SDT ne prend en compte que le centre d’Ellezelles or, dans la commune, nous avons trois centres. Il faut être vigilant car à l’avenir ce SDT dictera les subsides dont notre commune pourra bénéficier", explique le bourgmestre Alexandre Boitte . Avis partagé par l’opposition, Fabrice Desterke attire aussi l’attention sur le fait que ce SDT oublie la proximité et les échanges qui en découlent entre la commune et la Flandre.