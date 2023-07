"Depuis que nous avons commencé l’école du dehors, j’ai des élèves beaucoup plus motivés en classe ! Le fait d’être à l’extérieur leur permet de bouger, de ce fait ils s’apaisent plus rapidement et parviennent à se concentrer là où c’est plus difficile entre quatre murs."

Ce témoignage, c’est celui de Mme B., enseignante en 3e année primaire, rapporté par les responsables du Parc Naturel des Collines. Elle a commencé les séances d’école du dehors en septembre dernier avec le Parc naturel du Pays des Collines. Au rythme d’une séance par mois, ses élèves ont pu découvrir différentes activités, tantôt en lien avec la nature, tantôt avec les apprentissages faits en classe.

"C’est vraiment un plus dans l’enseignement, ça nous apporte une façon différente d’enseigner et permet d’ancrer certains apprentissages plus rapidement. Nous recommencerons sans hésiter l’année prochaine !"

Quatorze ans déjà

"Cela fait déjà quatorze ans que le Parc naturel du Pays des Collines accompagne des établissements scolaires afin de faire vivre aux élèves l’école dite du dehors" indique-t-on au Parc.

"Avec les années, l’équipe d’animateurs s’est agrandie et ce sont des professionnels passionnés qui proposent aujourd’hui des animations aux écoles du territoire, mais aussi à celles désireuses de le découvrir."

"Les thèmes abordés sont construits en lien avec les professeurs, sur base des référentiels d’enseignement, afin de s’adapter parfaitement à la matière vue en classe. Le but est d’apporter une continuité avec les apprentissages prévus par l’enseignant. Des thèmes qui sortent un peu du cadre habituel peuvent aussi être développés, notamment sur tout le volet nature et biodiversité, dans lequel le Parc naturel dispose d’une vraie compétence, mais aussi avec des visites chez les producteurs de la région."

Si le public-cible majoritaire est composé d’élèves de maternelle et de primaire, la porte reste grande ouverte pour les élèves de secondaire, de l’enseignement spécialisé et les adultes de tous âges et tous milieux.

"Les tarifs démocratiques (3,5€/participant par demi-journée)permettent en effet à un grand nombre de structures de collaborer avec le Parc naturel du Pays

des Collines."

Louis Haumont: l.haumont@pnpc.be ; 068/54.46.06 ; 0470/41.42.73. Eva Quignon: e.quignon@pnpc.be ; 068/56.46.06 ; 0491/13.67.78