Une ferveur folle pour le Sabbat d’Ellezelles

Stars du week-end, les sorcières toutes aussi effrayantes les unes que les autres ont déjà fait le show avant l’impressionnant spectacle attendu par le public sur le coup de 22 h 30. Cette année, plusieurs nouveautés étaient proposées: "Nous accueillions ce samedi un spectacle de marionnettes médiévales et aussi un camp viking. La restauration était proposée par des food trucks, au contraire des années précédentes durant lesquelles elle était offerte pas les commerçants du village. Le Sabbat était par ailleurs déplacé pour la 1re fois, en raison des travaux, ailleurs que sur la place", commence Stéphane Derbaise, membre du comité de l’ASBL Sabbat des Sorcières.

Spectaculaires sorcières

Au terme d’une après-midi d’animations en tout genre, la cinquantaine de sorcières accompagnait les visiteurs vers Camp et Haie pour finir cette journée en apothéose au travers de leur magistral Sabbat. Précédé par un concert de la formation Scurra (chansons festives et médiévales) ainsi que d’une représentation pyrotechnique, le Sabbat a tenu en haleine des spectateurs venus par milliers. L’occasion pour les sorcières de raconter leurs méfaits de l’année au Diable avide de récits bien troussés. Avant de clôturer cette journée ensorcelante par le traditionnel feu d’artifice qui, s’il n’avait pas plu abondamment l’avant-veille, n’aurait pas été autorisé par la Zone de Secours de Wallonie Picarde.

Le Sabbat des Sorcières aura donc une nouvelle fois connu un succès retentissant. Un succès toujours renouvelé et même croissant qui est le fruit d’une étroite entente entre divers comités du village: "Le Sabbat organisé seul par notre ASBL serait difficilement possible. C’est pourquoi de nombreux partenaires sont à nos côtés comme le Patro, le club de VTT local, bien entendu la Ville et bien d’autres encore. Nous tenons tout particulièrement à les remercier", termine Stéphane, qui vivait ce samedi son 34e Sabbat.