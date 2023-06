Les sorcières renouvellent leur Sabbat, ce samedi à Ellezelles

Des nouveautés

Il y a des nouveautés dans le programme établi par le comité dont font partie Vincent Decouttere et Audric Roland. "Un vert bouc apparaît aux côtés du loup-garou. Ainsi qu’une nouvelle sorcière pour mieux coller à la réalité historique, puisqu’elles ont été six et non pas cinq à être condamnées au bûcher. Dans la troupe des figurants, il y a de nouvelles recrues. On retrouve sous les masques autant d’hommes que de femmes qui participent de mère en fille et de père en fils. Alors, ça change, bien sûr. Les seules constantes, sont le dress code et qu’elles soient les plus vieilles et les plus laides possible."

"Le soir, on aura droit à de nouvelles chorégraphies préparées par les RibambElles d’Ellezelles et le Cœur d’artistes de Flobecq. Mais ce qui évolue le plus, ce sont les sketches de la soirée. Ils sont censés raconter des méfaits commis par les sorcières, mais ils reflètent, en réalité, tout ce qui tourne mal sur le plan national et international."

On jettera tous ces méfaits au feu pour les effacer. Et qu’advienne un monde meilleur!

Les animations

Dès le matin, le marché des ambulants avec, aussi, des buvettes et des "foodtrucks", s’installe. À 14h, le marché médiéval invite à découvrir le travail du bois, du fer, du cuir, du vitrail, de la poterie, à côté d’un campement viking. L’univers des Ohana Costumés est peuplé d’elfes, gobelins, faunes et lutins du royaume de Sandarma. Les Lézards Etranges invitent à des jeux d’énigmes avec des créatures venues d’ailleurs. La Troupe du Cactus est constituée de sorcières et de sorciers expérimentés. Avec les Créatures de Nidavellir, on apprend tout sur les furets.

Dans le même temps, la troubadoure Véronique de Miomandre conte des histoires et des fables du temps des preux chevaliers. Scurra sert des tranches musicales médiévales. La Cie du Phénix propose aux enfants un spectacle de marionnettes à fil. Taurus et Zohia jonglent et déambulent sur des échasses.

Le sabbat

À 17h, les sorcières, le diable, le loup-garou, la géante Quintine et un vert bouc entrent en scène avec la Fanfare diabolique. Puis, à 18h, la confrérie des Muchards de Saint-Druon joue des airs de cornemuse pour envoûter les chorchîles ! À 20h, les sorcières procèdent à leur Jet de Sortilèges, des bonbons pour le public, et les Pieds d’Béo donnent le départ vers le spectacle au Mareû à Chorchîles. Là, la formation Scurra offre des musiques médiévales à 20h 30, puis Les Nerviens Nerveux en compagnie des Pieds d’Béos présentent un spectacle pyrotechnique pour annoncer la venue de Satan et le procès de la sorcière Quintine. Avec, tout au bout de la nuit, un superbe feu d’artifice réalisé par les Party-Fices.

Infos: www.sorcieres.eu