Deux nouveaux loups-garous au Sabbat d'Ellezelles

Édouard Livemont et Clément Bastien, tous les deux fort actifs dans la vie associative du village, étaient candidats à la reprise. Clément est entraîneur des U8 du club de foot, un vécu de six ans dans les patros et animateur pendant quatre années, passionné par le folklore de son village et convaincu que les jeunes doivent s’impliquer.

Édouard est un fou de vélo dans son pays des collines ; il a aussi un passé de dix ans de patro et il est maintenant membre du comité des anciens. Depuis tout petit, il a vécu dans le sabbat. "Mon grand-père, puis mon père ont été figurants et je le suis depuis cinq ans. Pour moi, c’était une évidence de postuler pour le rôle."

Pour Clément, c’est un peu différent. "Juste après le covid, nous avons, dans le cadre d’un camp scout, programmé une animation sur le thème du folklore ellezellois. Chaque jour correspondait à un thème et nous avons placé le sabbat en fin de semaine. Serge que je connais bien pour être allé à l’école avec ses garçons m’a prêté le costume du loup et ça m’a beaucoup plu."

Loup-garou et vert bouc

Confrontés à un choix difficile entre deux braves, les responsables du sabbat ont décidé de ne pas décider et de les garder tous les deux. "L’après-midi, Édouard sera le loup et Clément va prendre l’apparence d’un vert bouc. Et le soir sur le site du Camp et Haie, ils joueront en duo, le loup-garou et ce qui est un peu son double, le vert bouc. Comme un personnage en parallèle. Un peu comme Batman et Robin. Ça va être surprenant et ajouter du mystère à un spectacle fantastique. L’an prochain, on inversera les rôles."

Il semblerait qu’en quatre siècles, les Chorchîles aient amené de la sagesse dans le beau Pays des Collines et d’Eul Zîle.