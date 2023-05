Situation stable pour les finances communales d'Ellezelles

Comme il le fait depuis plusieurs années, le directeur financier Johan Hustache a présenté de manière très didactique les chiffres du compte communal 2022, mardi soir à Ellezelles. À l’ordinaire, le résultat de l’exercice propre est de 420.729€, le résultat budgétaire étant de 3.421.006€ (il était de 4.405.297€ en 2021). Les dépenses ont augmenté de 11% contre 4,5% pour les recettes. Parmi les dépenses, le personnel représente 36,8%, le fonctionnement 13%, les transferts 27%. "Si les dépenses de personnel ont fortement augmenté, cela s’explique par l’application du RGB, de la revalorisation barémique, plus 10% d’index et du maintien du volume de l’emploi" commente Johan Hustache. "La crise énergétique, l’inflation sont responsables de la hausse (+ 23%) de nos dépenses de fonctionnement. Si les frais en carburant, chauffage et électricité ont augmenté, ceux de l’éclairage public ont par contre diminué. Parmi nos recettes, le fonds des communes a augmenté de 11%, le précompte immobilier 5% mais l’IPP a diminué de 1%. La fiscalité couvre 58% de nos dépenses contre 63% en 2021. À l’extraordinaire, les projets ont été financés pour 1.077.812€ sur fond propre et nous avons bénéficié de 501.205€ de subsides. ll y a une bonne adéquation entre le budget et le compte."