Cense d’Hortésie à Wodecq: de juriste à jardinier

À un couple de promeneurs, il explique, tout sourire, l’histoire de la Cense. "Mon père habitait dans la périphérie bruxelloise", raconte-t-il. "Mais il adorait les aquarelles. Alors qu’il était venu par ici pour peindre, il a eu un coup de foudre pour la région et s’y est installé avec ma mère." En rendant visite à ses parents, Pascal De Lessines tombe à son tour amoureux des lieux.

Revirement

Parallèlement, le désormais ex-Louvaniste envisage un changement de vie radical. Juriste de formation, il découvre la méthodologie et travaille à l’amélioration de processus de production. "C’est un peu le fil conducteur de ma carrière", plaisante-t-il. "Dans la permaculture, je suis aussi amené à suivre les méthodes de design. Je m’y suis redirigé parce que j’avais envie de travailler avec mains, pas seulement avec ma tête."

Dans le milieu, le design désigne la conception d’un lieu de permaculture. En plus des formations qu’il dispense, Pascal accompagne la création de projets en appliquant les bonnes méthodes. "L’objectif du design est de proposer un projet qui soit adapté aux spécificités du terrain afin qu’il résiste au temps et aux conditions météorologiques." C’est ainsi qu’est née la Cense d’Hortésie. "La permaculture, c’est cultiver les bonnes choses au bon endroit", décrit-il.

L’échange avant tout

Ce dimanche-là, Pascal ouvrait son monde aux curieux à l’occasion des "Rendez-vous en Terre agricole", une initiative de la province du Hainaut visant à mettre en avant le travail des agriculteurs. Une fois à l’abri dans son cabanon, il prend plaisir à expliquer en long et en large la genèse et le fonctionnement de son projet. "Ce qui me motive, c’est l’échange", avoue-t-il. "Ici, les gens se parlent beaucoup plus facilement." Sa spécialisation dans la culture de petits fruits s’ancre également dans cette volonté. "On travaille beaucoup avec d’autres acteurs locaux. Ça n’aurait pas eu de sens d’être un maraîcher supplémentaire dans la région ! Le créneau des petits fruits, c’était une façon d’être complémentaire." Alors que Pascal continue d’expliquer avec passion le fonctionnement de la Cense d’Hortésie au couple de randonneurs, allant de la sélection des plantes à l’élaboration des toilettes sèches, son collaborateur Julien installe un plateau de dégustation. "Il faut que tu goûtes quelque chose", lance Pascal. "On a des sirops, des pâtes de fruits, des confitures… prends ce que tu veux !" Sous la pluie ou à l’abri dans son cabanon, l’ancien juriste rayonne par la générosité qu’il accorde aux gens comme à sa Cense.