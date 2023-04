Opération "zéro déchet" à l’école de Wodecq

Journée zéro déchet

Vendredi dernier, une journée "zéro déchet" a été organisée au sein de l’école. Elle a débuté dans chaque classe par la préparation à base de fruits de la collation de 10h.

Ensuite, différentes activités ont été organisées autour du thème de la journée. Ainsi des plantations sont venues embellir la cour des maternelles et des primaires, des bricolages et des œuvres ont été réalisées avec des objets de récupération. Certains élèves ont appris à fabriquer de la peinture "comme le faisaient les hommes préhistoriques ". Après un intermède musical, une "flashmob" sur la chanson de Yannick Noah "Aux arbres citoyens" réalisée par tous les élèves et le pique-nique zéro déchet préparé par chaque parent, l’après-midi a été consacrée, pour certaines classes, à un ramassage de déchets dans les rues du village. Les élèves de 5e année primaire ont enfourché leur vélo pour passer le brevet "Pro vélo".

Comme elles le font depuis plusieurs mois, les classes maternelles ont quitté l’école pour pratiquer "l’école du dehors" qui consiste en une immersion avec des rencontres dans l’environnement naturel. Cela a pour but découvrir, d’observer, d’intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer les apprentissages. Elle vise aussi à favoriser le développement global harmonieux de l’enfant tant sur le plan psychologique que cognitif et moteur.