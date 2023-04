Le chantier s’étendra de la boucherie "La Campagnarde" à l’entrée de la rue Guinaumont.

Une déviation via la rue du cimetière (rue Notre-Dame) sera possible dans un premier temps (pour les - 3.5T).

À noter que durant toute la période des travaux les commerces de la rue d’Audenarde et parkings (Place et square Mémée) resteront accessibles.

Voici les différentes phases du chantier

Phase 1 – à partir du mardi 11 avril: rue d’Audenarde (côté gauche en allant vers le Mont)

Travaux d’égouttage ; remplacement d’une conduite d’eau et pose de fibre par Proximus. Durant cette phase, les places de parking situées à la rue d’Audenarde resteront accessibles.

Phase 2 – date à déterminer: rue d’Audenarde (côté gauche en allant vers le Mont)

Création de nouveaux trottoirs. Durant cette phase, les places de parking situées à la rue d’Audenarde resteront accessibles.

Phase 3 – date à déterminer: rue d’Audenarde (côté droit en allant vers le Mont)

Travaux d’égouttage ; remplacement d’une conduite d’eau et pose de fibre par Proximus.

Phase 4 – date à déterminer: rue d’Audenarde (côté droit en allant vers le Mont)

Création de nouveaux trottoirs.

Phase 5 – date à déterminer: rue d’Audenarde

Rabotage et nouvel asphaltage. Ces travaux impliqueront également des aménagements et suppressions d’arrêts pour les lignes TEC 10 et 87 (via les Quatre-Vents).