Les cigognes ne perdront pas le nord à Ellezelles

Ce n’est plus un secret pour personne à Ellezelles depuis plusieurs semaines: le comité des relations extérieures et la commune ont prévu de recevoir une délégation alsacienne et plus précisément des représentants de la mairie de Rouffach. Cette délégation sera accueillie par le collège communal pour divers échanges fructueux autour d’un futur et éventuel jumelage. L’idée n’est pas nouvelle et avait déjà pris bonne allure il y a près de quarante ans.