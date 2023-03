Ellezelles: ne l’appelez plus Maison du Pays des Collines

Sur invitation du collège communal, l’auteur de projet "AM Label + Nord" est allé présenté aux mandataires communaux d’Ellezelles, mardi soir, le projet d’extension et de restructuration de la Maison du Pays des Collines. Il s’inscrit évidemment dans l’optique de s’imprégner au mieux de l’identité locale, de renouveler le parcours muséal, de permettre aussi une accessibilité totale aux PMR, d’où la présence d’une passerelle au-dessus des toitures reliant l’ascenseur et le belvédère.