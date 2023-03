"Des travaux préparatoires ont déjà eu lieu ces derniers jours" explique Liza Cornu, responsable de la cellule de communication de la Commune. "À partir du lundi 20 mars, le SPW entamera cinq nouvelles phases de travaux de rabotage du revêtement existant et d’asphaltage à Ellezelles et Flobecq, entraînant l’interdiction d’accès aux parties de la voirie en travaux ainsi que des déviations via les rues adjacentes."

Cinq phases

Voici les cinq phases programmées pour ces travaux ainsi que le planning de réalisation ( "sous réserve d’une météo favorable" précise Mme Cornu).

Phase 1 du lundi 20 au vendredi 24 mars : chaussée de Renaix à Ellezelles. Durant cette période, l’accès à la chaussée de Renaix (de la limite avec la ville de Renaix jusqu’à l’entrée de la rue Notre-Dame) sera interdit. Une déviation sera mise en place via le Mont et la chaussée de Ninove.

Phase 2 du vendredi 24 mars à 18h au samedi 25 mars : rue de Lessines à Ellezelles. Les travaux seront concentrés sur une partie de la rue de Lessines (près de la cabine électrique), interdisant l’accès via la rue de Lessines et la rue de Frasnes.

Phase 3 du lundi 3 au jeudi 6 avril : rue du Dr Degavre à Flobecq. Durant cette période, l’accès à la rue du Dr Degavre sera interdit (depuis l’intersection avec la Planche jusqu’au haut de la place de Flobecq). Une déviation sera mise en place via les rues adjacentes

Phase 4 du mardi 11 au vendredi 14 avril : rue Lieutenant Cotton à Flobecq. Durant cette 4e phase, les travaux seront concentrés sur une portion de la rue Lieutenant Cotton (depuis le haut de la place de Flobecq jusqu’à l’intersection avec la Wastenne). La circulation y sera interdite et des déviations seront en place.

Phase 5 du vendredi 21 avril à 18h au samedi 22 avril : rue de Lessines à Wodecq. Dernière étape de ces travaux pour Ellezelles, avec la réfection du carrefour près du recyparc d'Ipalle. L’accès via la rue de Lessines ainsi que via la chaussée Brunehaut sera interdit.