Ce samedi à Lahamaide, un forum pour trouver une "autre manière de vivre"

Ce samedi 11 mars, dès 11h, les échanges, rencontres et partages s’enracineront dans plusieurs thématiques.

* Récupération et valorisation: tissage, réparations diverses, compostage, vannerie, etc.

* Circuits courts: petit élevage, horticulture, alimentation, permaculture, etc.

* Ouverture au monde : entraide Nord-Sud, initiatives locales, souveraineté alimentaire, micro-ferme, etc.

* Attitude verte: plantes médicinales et/ou comestibles, produits d’entretien, lacto-fermentation, lagunage, pollution lumineuse, etc.

Des activités à faire en famille seront également proposées, comme les contes en kamishibai (théâtre d’images), le repiquage de plantes d’appartement ou l’atelier pain.

"Les moments de rencontre sont les points focaux du Forum, avec un réel souci apporté au dialogue, au débat et aux échanges" explique Émilie Botteldoorn, animatrice-coordinatrice de l’Écomusée du Pays des Collines. "Les activités ponctuelles visent à confier aux visiteurs des pistes pour trouver bonheur et bien-vivre en toute simplicité: des ateliers pratiques, des démonstrations interactives, une balade, des temps d’échanges… Chaque visiteur est ainsi invité à se créer un itinéraire en fonction de ses centres d’intérêt, de ses réflexions ou de ses envies. Par ailleurs, les participants au Forum seront présents tout au long de la journée; les visiteurs auront, dès lors, tout le loisir de les rencontrer et d’échanger avec eux. L’occasion d’obtenir des idées et astuces, mais aussi de découvrir de nouvelles initiatives et démarches."

Programme et horaire

Les partenaires sont présents à partir de 11h. Petite restauration et boissons locales disponibles sur place.

Dès 11h: atelier vannerie. 11h30 et 16h30: "pollution lumineuse" ; 14h30 : temps d’échanges : "les voitures électriques: la panacée?" ; 15h30: balade (plantes médicinales) ; 17h, micro-conférence : "Ensemble, produisons et partageons notre énergie électrique".

Des ateliers sont aussi prévus. Dès 11h, café des réparations ; 13h, atelier de lacto-fermentation ; dès 14h30, réparation de vêtements.

Il y a enfin des activités pour les familles. À 12h, 14h et 16h, contes en kamishibai. À partir de 13h, repiquage de plantes d’appartement ; à 13h30, atelier pain.

Contact: 068/64.51.55 ou 0489/16.93.10 ; info@ecomusee.eu