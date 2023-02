Une femme grièvement blessée dans l'incendie d'une habitation à Ellezelles

Les services de secours de Wallonie picarde et de Flandre orientale ont été alertés vendredi soir, vers 19h40, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue du Beaufaux à Ellezelles. Les pompiers de Renaix (Ronse) sont intervenus avec une autopompe, une citerne et une ambulance. Venant de la caserne de Rebaix (Ath), une autopompe, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont également été dépêchés sur place.