Komm' no matant Lâlî

Ils sont une trentaine à se passionner pour la langue de leurs parents et grands-parents, à souhaiter en transmettre les merveilles. "Très souvent, dans les conversations en réunion, reviennent des expressions fleuries lancées en boutade, ou en complément d’une anecdote, d’une réflexion, rappellent Anita Goeffers et André Cotton, qui comptent parmi les chevilles ouvrières de l’association. Juste avant la pandémie, nous avions envisagé l’idée d’un calendrier perpétuel. Puis le champ s’est élargi, il fallait bien admettre que les centaines d’expressions méritaient d’être reprises dans un livre ! Nous avons sélectionné quelques thèmes, la météo, les traits ou l’allure d’une personne, les caractères singuliers, la sagesse populaire. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la commune d’Ellezelles, notre recueil vient de paraître, nous le présenterons lors du prochain cabaret, dans quelques jours."

Des images à la poésie féroce ou espiègle

En parcourant l’ouvrage "Si on d’vizoû komm' no matant Lâlî", joliment illustré par quelques artistes de la région (la couverture est l’œuvre de Christian Pieman), le lecteur est invité à une découverte ou redécouverte d’images langagières à la poésie féroce ou espiègle. "C’est la dérision qui est privilégiée, sourit André Cotton. On perçoit directement le caractère ou le comportement d’un personnage ayant existé. Chaque expression ou phrase est évocatrice, elle fait appel à l’immédiat, en un clin d’oeil. Avec, parfois, une portée philosophique, comme – Té véyonn' té sâronn' – poussière nous sommes, poussière nous retournerons."

Pour Anita Goeffers, l’une des perles reprises dans le volume chahute un gars pas très futé: "Cë në nî dë s’fôt si les pourchô keur’t à l’tît nû". Elle se souvient d’un parrain qui trouvait toujours la réplique à une situation drôle ou épique. "Ensemble, les Calaudeux ont passé des mois à nourrir les dossiers du lexique de leurs trouvailles, en principe cueillies dans nos villages. Rien de tel pour un collectif, ça foisonnait, c’était motivant ! Nous avons laissé une page blanche afin que d’autres amoureux de notre picard se mettent également à la récolte."

La météo offre bien sûr de belles occasions de s’emparer de la langue régionale: "Octôp' en brouillâr, moû des katâr". Les traits physiques d’un passant, son aspect et son allure, sont épinglés dès l’enfance: "Y leum' komm' ên poté d’sori" (il est très éveillé). Quant au caractère de l’un ou de l’une, le voilà fustigé en quelques mots: "Y a des idé fôrt' assë pou fé d’yô bénit' (quel baratineur !). La sagesse populaire, elle, est toujours de mise, par exemple pour un chef: "Cë toudi l’k’vau d’affilë qui attrap' les kö d’klachoûr". Et puisque c’est la Saint-Valentin, "Tou les pochon troûf' të leû kouvîk…".

"Si on d’vizoû komm' no matant Lâlî ?", par Les Calaudeux d’aprë r’chinë, 5€, cotton.andreleon@belgacom.net ; mamitago@gmail.com