Ellezelles : l’eau au centre des préoccupations du conseil communal

Vu les changements climatiques et leurs effets sur l’intensité et la fréquence des pluies, un travail préventif doit être réalisé, dans une approche globale, sur les mesures à mettre en place afin d’anticiper et d’apporter les réponses adéquates en cas d’inondation. C’est pourquoi l’assemblée décide de confier à IPALLE différentes missions notamment l’entretien pro-actif des réseaux "eaux pluviales", la réalisation d’une modélisation hydraulique des réseaux d’égouttage et d’aqueduc afin de disposer à terme d’une cartographie des débordements de réseaux sur la commune. Les conseillers approuvent également l’aide octroyée aux agriculteurs ayant déposé leurs bâches de silos, films d’enrubannage lors de la collecte IPALLE. "Depuis trois ans, Ellezelles est une des seules communes à proposer aux agriculteurs le remboursement de ces frais de collecte (100€/t). Trente quatre agriculteurs ont participé à cette collecte déposant pratiquement 24 tonnes" tient à préciser l’échevin de l’agriculture Dany Blin. Sur proposition du groupe socialiste, une motion de soutien envers Olivier Vandecasteele est votée. Celle-ci dénonce son arrestation, sa détention arbitraire et son pseudo-procès. Elle demande donc auprès du Gouvernement fédéral que tout soit mis en œuvre en vue de sa libération.