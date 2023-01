Éveiller et accompagner l'esprit d'entreprendre chez les jeunes à Ellezelles

Lors de la formation, les participants seront amenés à rédiger un plan d’affaires fictif, basé sur une de leurs passions et talents à l’aide de différents outils et le soutien de deux coachs. Ils se mettront dans la peau d’un vrai entrepreneur, depuis la conception de l’idée, jusqu’au volet financier, en passant par le plan marketing. Ils découvriront également d’autres aspects de l’entrepreneuriat ; des compétences numériques de base ou l’art de la présentation orale par exemple. À l’aide de tests de personnalité, ils apprendront à mieux se connaître et à bien détecter quels sont leurs points forts et points d’amélioration. Ils pourront également en profiter pour (re)faire leur CV.

Tous les profils

La formation "YouthStart" s’adresse à tous les profils de jeunes: ceux ayant des projets et qui veulent lancer leur activité mais qui ignorent de quelle façon s’y prendre, mais également des jeunes à la recherche d’un travail qui les épanouit ou encore, ceux qui ne savent pas ce qu’ils veulent faire et qui se sentent perdus. Concrètement, cette formation est accessible à tous les jeunes âgés de 16 à 30 ans, sans emploi, qui ne sont ni à l’école ni en formation et qui ont, au maximum, un diplôme de l’enseignement secondaire.

« Une pédagogie entrepreneuriale »

Durant la formation, la méthode utilisée se basera sur la pédagogie entrepreneuriale. Celle-ci amènera le participant à être autonome, à se responsabiliser et à devenir ainsi l’entrepreneur de sa propre vie.

La formation s’étalera sur huit jours, répartis comme suit: Durant les deux premiers jours, les participants aborderont le thème suivant: "Qui suis-je et quels sont mes talents ?". Les deux jours suivants, ils choisiront "leur projet de rêve et le développeront comme un véritable entrepreneur".

Ils renforceront ensuite leurs "points forts et apprendront à gérer les points d’amélioration de leur projet" durant le 5e jour. Le 6e jour sera consacré au thème suivant: "Mon futur prend forme concrètement. Je sais ce que je veux faire de ma vie ". Ils apprendront ensuite à se présenter, eux et leur projet. Enfin, ils présenteront leur projet au public, avant d’obtenir le certificat "Youthstart".

Pour plus d’informations: ADL d’Ellezelles:

Axelle.risselin@ellezelles.be ou Christian.pieman@ellezelles.be ; 068/80 06 40 ou 068/54 42 17