Le Repair Café d'Ellezelles  : un petit café et ça repart...

Convivialité et écologie

Lancé en 2019, le Repair Café d’Ellezelles ne déroge pas aux principes de base de ce type de rassemblement: "L’accent est porté sur la convivialité mais aussi l’écologie. Il suffit de se rendre dans un parc à conteneurs pour se rendre compte du nombre important d’objets qui y sont jetés, très souvent à tort. Parfois, une petite intervention permet de remettre en état certains appareils et éviter des déchets inutiles", déplore Guy Tunstall, ébéniste à la retraite et ancien coprésident du parti Écolo ellezellois.

C’est ainsi que, tous les premiers samedis du mois de 14 à 17 h, plusieurs bénévoles aux mains expertes vous attendent à la Ruelle des Écoles (derrière l’église Saint-Pierre-aux-Liens) pour porter secours à vos biens… si possible.

Cherche bénévoles

La remise en état ne se monnaie pas, et c’est avant tout un sentiment de partage qui se dégage de ce Repair Café: " Nous sommes au total une dizaine à nous relayer par groupe de 3 ou 4 à chaque rassemblement et ce, bénévolement. Aucune demande de type pécuniaire n’est réclamée en échange de nos services. Une urne est toutefois présente pour ceux qui souhaitent participer à nos légers frais que sont l’achat de petits accessoires ou encore l’assurance annuelle.

Mais, ce qui compte pour nous, c’est le fait de pouvoir venir en aide aux personnes qui le demandent et ce de manière conviviale, en offrant notamment café et viennoiseries tout en échangeant autour des connaissances de chacun ", détaille Guy.

Le Repair Café ellezellois est d’ailleurs en recherche permanente de nouveaux membres qui souhaiteraient eux aussi partager leur savoir: "Toute personne qui souhaite rejoindre notre équipe est la bienvenue. Chaque compétence est importante et permet d’ouvrir les portes à plus de réparations. Aujourd’hui, les objets les plus courants que nous recevons sont des petits électroménagers et des vélos mais, qui sait, peut-être que de nouvelles têtes permettraient d’élargir nos compétences", invite l’ancien ébéniste.

Guy Tunstall 0494/85.57.12. ou tunstall.ellezelles@gmail.com