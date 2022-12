La dotation communale est de 1 015 000€. "Si nos recettes augmentent grâce à l’augmentation notamment du fonds aides sociales, du fonds énergie, des subsides APE et titres services malheureusement nos dépenses subissent le même sort" indique la présidente, Pascaline Lejour. "Il y a d’abord les frais de personnel, l’indexation salariale (+230 000€). Les dépenses de fonctionnement croissent aussi. Mais vu la conjoncture actuelle, les montants prévus pour l’aide d’urgence, l’aide pharmaceutique, le RIS… ont été revus à la hausse . Il y a aussi le projet d’extension de la crèche. Tout cela justifie l’augmentation de la dotation communale."

Des services appréciés

Elle rappelle aussi les nombreux services offerts à la population et leur développement futur comme le tuteur en énergie, les assistants sociaux (un mi-temps en plus prochainement), les activités diverses offertes aux aînés, les activités à la garderie (avec bientôt du personnel supplémentaire), l’achat d’un véhicule pour la distribution des repas à domicile (qui ont de plus en plus de succès) et des colis alimentaires.

En 2022, en plus des dons du FEAD et des denrées de la Banque alimentaire de Tournai, plus de 17 tonnes d’aliments provenant du Colruyt ont été distribuées au bénéfice de plus de cent foyers. La présidente insiste également sur les mesures prises pour la formation et le bien-être des travailleurs.

Concernant l’extension de la crèche, Xavier Demets (MR) est interrogatif: "Vu le montant de 150 000 € prévu à l’extraordinaire pour l’auteur de projet, à combien va se chiffrer l’extension ? Et pourquoi passer de 18 à 35 places ?"

Pour Pascaline Lejour, il fallait répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des parents. "La crèche devenant trop petite, le CPAS a répondu à l’appel à projet “Plan cigogne” en vue d’agrandir sa capacité d’accueil. Les normes actuelles imposent un multiple de sept et vu la demande croissante on a opté pour 35 places. Ce projet est estimé à quelque 1 700 000 € d ont près de 700 000 € de subsides. Les travaux devraient être finis en 2026."

Le budget est approuvé à l’unanimité.