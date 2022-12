Cédric De Taeye (Ellezelles): de la fève à la tablette

En avril 2017, Cédric De Taeye fonde sa propre chocolaterie, qu’il installera en octobre de cette même année au cœur de la Cité des Sorcières, dans l’ancienne chambre chaude de la brasserie Quintine.

« Permettre aux arômes de s’exprimer »

Cédric De Taeye produit son chocolat au sein de son établissement ; de la fève, à la tablette. Il propose onze chocolats noirs et un à 100%, quatre au lait et deux blancs.

L’Ellezellois d’adoption transforme ses fèves en chocolat selon un processus minutieux: "je reçois mes fèves de cacao dans des sacs en toile de jute de 60 kg ; celles-ci proviennent d’Équateur, du Brésil, du Mexique ou encore de Madagascar. Quand c’est possible, je me déplace à la rencontre des planteurs, pour voir, sentir, comprendre et échanger avec eux, mais pour les commandes, je travaille avec le Cercle du Cacao, qui parcourt le monde à la recherche de fèves d’exception et dont l’éthique est irréprochable."

À leur arrivée, les fèves fermentées et séchées sont torréfiées: "cette étape permet aux arômes du chocolat de s’exprimer. J’opte pour une torréfaction à basse température, car cela permet au chocolat de préserver tous ses arômes. C’est aussi une étape qui offre aux différents chocolatiers la possibilité de se démarquer les uns des autres." Place ensuite l’étape du broyage, qui va donner de la "texture" au chocolat. Lors de l’étape suivante, celle du raffinage, Cédric De Taeye ajoute deux éléments à son chocolat (sauf pour le noir à 100%): du beurre de cacao et du sucre de betterave. "Je travaille avec du sucre de betterave pour deux raisons: écologique, car ces betteraves sont cultivées chez nous. Puis, pour l’aspect gustatif, car ce sucre est neutre en goût. Il n’altère pas les arômes du chocolat." Enfin, le tempérage constitue la dernière étape de travail, avant de pouvoir couler les tablettes.

Par an, le chocolatier produit environ 3.5 tonnes de chocolat et chaque année, il propose une édition limitée à ses clients: en cette fin 2022, il mettra sur le marché un chocolat fait à partir de fèves du Honduras, agrémenté de piment d’Espelette.

« La confiance »

Cédric De Taeye met un point d’honneur à offrir à ses clients un chocolat d’exception, et cela fonctionne.

"Ma volonté a toujours été de proposer un chocolat qui corresponde à mes envies et mes valeurs", ajoute-t-il. "Depuis la création de ma chocolaterie, j’ai conservé une ligne de conduite: la même philosophie, les mêmes fournisseurs… C’est parfois compliqué vu les crises que nous traversons, mais je pense que c’est la clé du succès. Je ne veux pas perdre la confiance des clients et des personnes avec lesquelles je travaille."

Le chocolatier a obtenu l’insigne de "Lauréat" par l’Institut royal des élites du travail de Belgique en 2021 ; une belle reconnaissance pour Cédric De Taye qui confie quand même que "la passion passe avant les distinctions".

www.cedricdetaeye.be

Le chocolatier ellezellois participe à l’émission "Les étoiles du chocolat" diffusée sur la RTBF. Il est le seul représentant de Wallonie picarde. Son passage dans l’émission sera diffusé ce samedi en début de soirée. "Jamais je ne pensais participer à une émission télévisée, car je ne suis pas un homme de télévision", confie Cédric De Taeye. "Je me suis lancé malgré tout dans l’aventure, sur les recommandations de plusieurs personnes." Le chocolatier garde un bon souvenir de sa participation, mais regrette "que ce concours ne fasse pas vraiment la distinction entre les chocolatiers et les professionnels qui travaillent le chocolat". "L’émission a le mérite de mettre un peu de lumière sur les artisans de l’ombre, dont le travail est un peu moins visuel qu’un sculpteur de chocolat par exemple. Ce sont deux métiers d’exception, mais ce sont des métiers différents. Il faudrait, selon moi, créer une émission propre à chaque profession, ou catégoriser les participants en fonction de leur métier. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas d’amertume: si ce concours permet aux téléspectateurs de faire la part des choses entre les différents métiers du chocolat, alors j’aurai tout gagné."

En tant que torréfacteur et chocolatier, Cédric De Taeye transforme les fèves de cacao en tablettes de chocolat. "Je vends mes tablettes en l’état", explique-t-il. "Je ne les transforme pas en pralines ou en sujets. C’est un autre métier que le mien. " Il existe en effet une confusion concernant ces deux métiers: le chocolatier/torréfacteur et le chocolatier/pralinier. "L’un fabrique son chocolat, l’autre le transforme. Le pralinier utilise le chocolat du chocolatier/torréfacteur pour créer ses pralines."

En Belgique, la profession de chocolatier n’est pas reconnue ; il n’existe pas de formation pour apprendre à créer du chocolat. "Au début des années 1900, chaque chocolaterie travaillait la fève de cacao alors que dans les années 80 un glissement s’est opéré vers du chocolat plus industriel et tout prêt à transformer."