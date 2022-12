Deux marchés de Noël très complémentaires

Renseignements: Jean Mouton (0475/44 69 40).

Producteurs, artisans, musique, chant et visite du Père Noël

Pour le plaisir des papilles, il ne faudra pas aller bien loin puisque le marché Croque & Troque (qui a évolué vers une formule davantage festive et conviviale des marchés fermiers, avec des animations mais aussi des dégustations) devenu pour l’occasion "Croque ‘Z Noël", réunira au square Mémée, dimanche, de 13 h 30 à 17 h 30 les producteurs suivants: Sous les Saules (tartinades) ; La Cense d’Hortésie (sirops, gelées et confitures) ; La Cense de Luth (farines biologiques locales) ; La petite Gantoise (micro-boulangerie et traiteur) ; Berhtramm Artisanat (pâtes à tartiner et fromage à croûte fleurie); Magic-K (croquettes artisanales); Marmellino (confitures à base de fruits frais) ; Ophélie Stuyck Chocolaterie (délices chocolatés) ; les Prés de Sartiau (bouquets écoresponsables) ; Lode Vandekerckhove (salaisons)… Les Ateliers d’Emma, céramiste, seront aussi présents. Qui dit fêtes de fin d’année dit musique, feu et humour ! Les visiteurs pourront entendre et voir un orgue de barbarie de la compagnie Circomédi, et, à 17 h, les percussionnistes T’ Apache Nocturne, avec des cracheurs de feu, livreront un show "lumineux et chaleureux, envoûtant, voire mystique."

Toujours ce dimanche, à 15 h 30: concert de Noël en l’église avec les chorales Pro musica (chants de Noël) et Terretous, avec des chants venus d’ailleurs (Roumanie, Burkina, Afrique du Sud, Égypte…). PAF: 10 € – gratuit pour les – de 12 ans. Inscription obligatoire auprès du CCPC – 068/34 33 00 – info@culturecollines.com