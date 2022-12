Le retour du cabaret wallon d'Ellezelles, trois ans après

Une recette efficace

Le prix d’entrée est maintenu à 10€, comme lors des dernières éditions. Moyennant cette somme, les spectateurs pourront assister à une série de sketches et de chansons autour de sujets variés tels que "les complotistes", "femme libérée" ou "mais qué boutique !". Le cabaret fait la part belle au picard, le dialecte de la région. "La Région wallonne essaie de sauvegarder les patois", confirme Idès Cauchie. "Ellezelles s’est inscrite à ce programme car notre cabaret est un fervent défenseur de notre langue locale." Comme chaque année, la traditionnelle "gazette cantée" fera partie du programme. "C’est une manière de raconter ce qui est arrivé pendant l’année à l’un ou à l’autre dans le village", sourit l’ancien bourgmestre d’Ellezelles. "Il y aura aussi d’autres sujets d’actualité, certains drôles et d’autres plus philosophiques, même si l’on n’aborde pas la politique."

Exceptionnellement, la représentation du dimanche aura lieu à 13h afin de laisser place à la diffusion de la finale de la coupe du monde. Le match prendra possession des lieux à partir de 16h. Vendredi et samedi, le cabaret débutera à 20h. Comme le précise le groupe, les personnes disposant de cartes d’entrée datant de l’édition annulée de 2021 peuvent les échanger contre des places pour la séance de leur choix.

Réservations via Idès Cauchie au 0498/78 88 08 ou via Bernard Leleux au 0495/84 39 55.