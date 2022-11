Ellezelles: le Château du Mylord dans le top 1 000 mondial (et même le top 300)

La Liste, qui se veut un top 1000 (plutôt un top 1300 en fait), est établie grâce à un algorithme qui prend en compte les guides gastronomiques, les articles de presse et, à hauteur de 25 %, les avis des clients des restaurants.

Dans ce genre de matière, il n’y a pas de vérité absolue mais ce classement a au moins l’apparence d’une certaine rigueur.

Un belge au top 20

On l’a dit: vingt-neuf restaurants belges sont recensés parmi les 1300 de la liste.

Les cotations démarrent à 99,5 ( Savoy à Paris, Bernardin à New York et Frantzen à Stockhlom), elles s’arrêtent à 75.

Avec 98, le Hof van Cleve (Kruisem, ex Kruishoutem) est le leader belge et fait partie du top 20 mondial (très exactement dans le groupe des 19es ex aequo).

Le "podium" belge est complété par Boury, à Roulers, 96,5, et la Villa Lorraine, à Bruxelles, 96.

Six maisons wallonnes

Parmi les vingt-neuf belges, on compte dix-huit établissements flamands, six wallons et cinq bruxellois.

En Wallonie, L’Eau Vive, à Profondeville, obtient 95,5. L’Air du temps, à Eghezée, 94,5. Le Château du Mylord, de Jean-Baptiste Thomaes, à Ellezelles, 94: ce qui correspond à un "top 300" mondial, et aussi à une dixième place ex aequo pour les restaurants belges, en compagnie notamment du bien connu Comme chez soi,

Suivent D’Eugénie à Émilie, à Saint-Ghislain, 91, La Table de Maxime, à Paliseul, 83 et Arabelle Meirlaen, à Marchin 81.