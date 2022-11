Le quartier Beaubourg, à Ellezelles, a un avenir

Comme l’explique l’échevin de l’Urbanisme lors du conseil communal, mardi soir, François Otten (Écolo), "ce nouveau quartier sera majoritairement consacré à l’habitat avec plus ou moins quatre-vingt maisons et il devra aussi être multifonctionnel".

"Il ne s’agit pas de créer une cité-dortoir, mais bien un nouveau quartier, en extension du cœur du village d’Ellezelles tout en veillant à ce que l’ancien et le nouveau cohabitent de manière harmonieuse. Les logements devront donc être de tailles variées et à destination de tous les publics et principalement aux autochtones. Les orientations d’aménagements doivent également favoriser la création d’une architecture de qualité, innovante, contemporaine et énergétiquement efficace qui devra permettre une cohésion sociale et une dynamique participative."

Pour Xavier Demets (MR), il serait souhaitable que les Ellezellois(es) et plus particulièrement les jeunes puissent être prioritaires pour acquérir ces maisons. Réponse de l’échevin : "sur la partie qui sera mise en location, on pourra sans doute avoir plus de contrôle, mais il n’en sera pas de même sur les ventes".

Prime de fin d’année

En ces temps de crise, une bonne nouvelle pour le personnel communal. Il recevra bien une allocation de fin d’année. "Même si ce n’est pas une obligation, la bonne santé des finances communales nous permet ce geste ; c’est aussi une façon de remercier le personnel pour le travail qu’il accomplit au service de la population" commente le bourgmestre Alexandre Boitte (LB).