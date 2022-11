La doyenne d'Ellezelles, Marie-Josée Vandercoilden, a fêté ses 102 ans

À 102 ans, Marie-Josée reste encore très alerte et indépendante. Elle prépare elle-même son petit dîner chaque jour et passe de longues heures à faire des mots mêlés et mots fléchés.

Optimiste de nature, avec un soupçon d’humour, elle n’hésite pas à révéler les secrets de sa longévité. "Primo, avoir beaucoup travaillé dans sa vie. Deuzio, savoir passer au-dessus des coups durs et garder en tête que ça ira mieux demain, c’est mon leitmotiv depuis toujours. Enfin, tertio, une bonne cuillère de mayonnaise et une petite bière en dînant. et le tour est joué"