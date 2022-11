Comte d’Egmont : un anniversaire rassembleur à Lahamaide

En plus du spectacle, des danses folkloriques seront proposées par le groupe des Pestelleux d’Ellezelles tandis qu’un choeur, accompagné du musicien Koen de Cauter, assurera les interludes musicaux. Valentin Vanhelleputte ajoute: "Il y aura même un gâteau et des bulles. Ça reste un anniversaire !"

Collaboration wallo-flamande

Cette fête est le fruit de la collaboration entre plusieurs acteurs locaux de la région de Lahamaide et le Davidsfonds de Zottegem, ville où repose la dépouille du comte d’Egmont. "À Zottegem, on fête régulièrement l’anniversaire de sa mort. On voulait réaliser quelque chose plus festif pour les 500 ans", dévoile Danny De Loon, membre de l’association. Cette dernière a donc pris les devants pour proposer un événement bilingue, puisque certaines scènes seront jouées en français et d’autres en néerlandais.

Selon Danny De Loon, le comte mérite qu’on s’y intéresse. "C’est quand même un personnage ! On en retrouve encore des traces à Bruxelles, comme en témoigne le célèbre Palais d’Egmont. Il a aussi une statue au Sablon." Soucieux de mettre le comte en lumière, le Davidsfonds a apporté ses connaissances sur Lamoral à Valentin Vanhelleputte et ses collègues. "De notre côté, on a l’avantage d’avoir une certaine expérience dans l’organisation d’évènements et de bien connaître la région", affirme celui qui jouera le rôle du comte d’Egmont.

Symbolique

Le village de Lahamaide n’a pas été choisi par hasard. "C’est ici que la famille du comte vivait et qu’il est né. Même s’il a eu plusieurs demeures au fil de sa vie, il a vécu à Lahamaide", affirme Danny De Loon. Son collaborateur Valentin Vanhelleputte enchérit: "D’ailleurs, on voit qu’une partie du village s’est construite autour du château. Il ne reste que des vestiges des fortifications, mais l’agencement des bâtiments du coin le démontrent." Dès lors, organiser l’anniversaire du comte d’Egmont à Lahamaide revêt une dimension symbolique.

Les personnes souhaitant assister aux festivités peuvent s’inscrire via le site du Centre Culturel du Pays des Collines ou par téléphone, moyennant la somme de 15€. Le prix comprend les bulles et la part de gâteau.