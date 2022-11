Accident spectaculaire à Ellezelles : une camionnette rate le virage serré

Hier soir, sur le coup de 18h30, les pompiers de Renaix et d’Ath, ainsi que plusieurs véhicules de secours et de police se sont déployés en nombre à la suite d'un accident survenu entre l'Arbre St Pierre et le Séménil. Seul en cause, le conducteur d'une camionnette a perdu le contrôle dans un virage et s'est retrouvé sur le toit. Coincé dans l'habitacle, il a été désincarcéré par les hommes du feu. Selon les premiers éléments, il ne serait pas blessé. D.DB.