Les finances communales restent saines à Ellezelles

Fabrice Desterske (PS), lui, s’inquiète des futurs moyens financiers du CPAS. Sa présidente, Pascaline Lejour (LB) se veut rassurante. "Il y aura sûrement une augmentation de la part communale. La Commune a toujours répondu positivement à nos demandes et cela s’est toujours fait en fonction nos besoins réels."

Taxes inchangées

Fidèle à son engagement en début de législature, la majorité maintient pour 2023 les deux principales taxes au même taux à savoir l’IPP à 8% et les centimes additionnels au précompte immobilier à 2450. "Même si le MR veut que l’IPP diminue, il serait dangereux de le faire. Ces taxes sont nos principales recettes et nous permettront de faire face à la crise tout en maintenant les services à la population et la réalisation de nos projets", explique François Otten.

Suite à la reconduction et révision du contrat de Rivière Dendre 2023-2025 présenté par l’échevine Isabelle Coppée, Vincent Renard (MR) regrette que les agriculteurs soient toujours de plus en plus impactés par les mesures prises.

Comme promis au précédent conseil, le bourgmestre Alexandre Boitte (LB) donne quelques éclaircissements sur le maintien ou non de l’éclairage public la nuit: "Comme déjà dit, la situation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Lors d’une réunion des bourgmestres avec le gestionnaire du réseau Ores, d’autres Communes ont rejoint notre position, à savoir, vouloir maintenir de l’éclairage à certains endroits pour des raisons de sécurité. La balle est donc dans le camp des GRD qui techniquement devraient s’atteler à intervenir sur le réseau pour pouvoir moduler l’éclairage mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. De plus la situation d’Ellezelles est plus complexe. Pour l’instant aucune réponse n’a été donnée."