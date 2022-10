Ellezelles: une habitation détruite par le feu

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi matin, peu avant minuit et demi, qu’un incendie s’était déclaré dans une maison située le long du chemin de Rigaudrye à Ellezelles. Venant de plusieurs casernes, deux autopompes, trois citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur places par les pompiers de la zone Wapi. Les pompiers de Renaix sont par ailleurs venus en renfort avec une autopompe, une citerne et un camion échelle. En prévention, un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur les lieux.