Rencontre et réflexion autour du patrimoine, dimanche à Lahamaide

"Les réponses ont fusé et nombre d’entre elles ont été réunies sous un vocable unique: son “patrimoine”, indiquent les organisateurs. Celui-ci est abordé dans son acceptation la plus large, reprenant à la fois l’histoire, l’archéologie, l’artisanat, les bâtiments et la généalogie mais aussi le patrimoine naturel, linguistique ou culinaire."

"Le patrimoine est considéré comme un trésor à transmettre et à partager. Mais, bien au-delà, c’est une part intime de la campagne, celle qui fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui et celle qui constitue un outil indispensable à la construction de son avenir."

"Cette dynamique autour du patrimoine, ouverte à l’ensemble de la région, est essentielle pour mieux comprendre le milieu dans lequel nous vivons mais aussi pour se poser les bonnes questions: demain, à quoi voulons-nous que ressemble notre environnement ?, explique Émilie Botteldoorn, animatrice-coordinatrice de l’Écomusée. L’Écomusée a approché ses partenaires avec ces réflexions et a été très agréablement surpris de très vite rencontrer l’engouement de près de vingt partenaires, citoyens ou associations. Au fil des rencontres, nous nous sommes rendu compte, malgré la diversité des “patrimoines” défendus, d’une volonté commune de dépoussiérer l’image du patrimoine pour en faire un véritable outil d’avenir ; de nombreux liens se sont d’ailleurs déjà créés entre les partenaires."

Pratiquement, le "Forum des patrimoines" s’organise autour de la présentation de près de vingt partenaires le dimanche 9 octobre de 11h à 18h. Des démonstrations, discussions et ateliers ponctueront la journée. Ce sera l’occasion, notamment, de découvrir le travail de la forge d’Ostiches, de faire numériser ses documents familiaux, d’échanger des graines, de s’intéresser aux sentiers et aux anciennes voies de tram ou encore aux anciennes cartes postales, d’observer une démonstration de baguettes de sourcier, de prendre part à une balade patrimoniale sur le village de Lahamaide ou encore de s’initier aux langues patoisantes des collines ou à la cuisine. Les enfants ne seront pas oubliés.

Plus d’informations et le programme complet: www.ecomusee.eu ou sur la page Facebook de l’Écomusée ; 068/64.51.55, info@ecomusee.eu