Le conseil communal d'Ellezelles décide de ne pas éteindre l'éclairage public la nuit

Outre ses fonctions précédentes, Alexandre Boitte reprend la police, la sécurité, l’état civil dans ses attributions.

Après cette passation de pouvoir et les messages de remerciements adressés à Ides Cauchie, échevin durant six ans et bourgmestre durant 16 ans (voir notre édition de mercredi), les conseillers ont pris plusieurs décisions.

1. Urbanisme

En matière d’urbanisme, la commune d’Ellezelles qui est souvent cataloguée comme très exigeante va se doter d’un guide communal d’urbanisme. Il devra permettre de présenter de la transparence et de la cohérence pour les citoyens mais aussi pour les architectes.

2. Sécurité routière

Au niveau de la sécurité routière, plusieurs mesures sont prises. Ainsi la rue Notre-Dame sera mise en sens unique (sens montée). Le long de la chaussée Brunehaut, de la N57 jusqu’à la N529, la vitesse maximale sera de 70 km/h. À la rue Gaston Muylle, les chicanes "baladeuses" seront fixées au sol et le passage de celles-ci par les usagers faibles se fera par l’extérieur, en site protégé. Le nouveau maïeur rappelle que dans ce domaine de la sécurité routière, certaines décisions prises ne sont pas figées mais qu’elles peuvent évoluer en fonction des circonstances.

3. Éclairage public

La majorité n’a pas attendu la question du groupe PS pour s’informer quant à la possibilité d’éteindre l’éclairage public la nuit. Comme l’explique l’échevine Isabelle Coppée, ce n’est pas si simple que cela: " Malheureusement, notre infrastructure ne permet pas des coupures sectionnelles de l’éclairage public. C’est tout ou rien. De plus, nous dépendons de deux postes d’alimentation électrique: Renaix (pour Ellezelles) et Deux-Acren (Lahamaide et Wodecq). Ces postes alimentent aussi d’autres communes qui devraient bien sûr toutes prendre la même décision.

Pour une question évidente de sécurité, certains carrefours, lieux de passage très fréquentés doivent rester illuminés la nuit car en cas d’accident grave, on pourrait nous reprocher le manque d’éclairage. L’extinction de l’éclairage représenterait une économie de 5 € par habitant ". Elle rappelle aussi qu’en matière climatique, la commune s’est déjà beaucoup investie notamment via la convention des maires et que petit à petit, les 1229 points lumineux sont remplacés par des luminaires led.

À l’exception du groupe PS, tous sont favorables à la poursuite de l’éclairage nocturne dans la commune.