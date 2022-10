Le bourgmestre d'Ellezelles tourne la page: "la dernière chose que je perdrai, c'est l'humour"

Mardi, Idès Cauchie a tourné une page, après avoir annoncé sa démission voilà un mois, à cause de soucis de santé ne lui permettant plus "d’être au top".

Idès Cauchie, quelles ont été les réactions suite à l’annonce de votre démission en tant que bourgmestre ?

Les gens qui me connaissent bien n’ont pas été étonnés parce que j’ai quand même eu de sérieux problèmes de santé. La population en général l’a bien compris aussi ; pas mal de gens m’ont dit “vous avez bien raison, profitez bien encore de la vie avec votre épouse, et place aux bons jeunes qui suivent”… Mais je n’aurais pas voulu effectuer ce pas de côté à la mi-législature car on aurait pu croire que c’était prévu. J’avais peur aussi de donner le sentiment d’abandonner un peu les gens qui avaient voté pour moi ; mais personne ne m’en a fait le reproche. Tout le monde voit que je suis allé jusqu’au moment où il était logique et sain d’aller.

Ceci dit, ça fait quand même un pincement au cœur de fermer la boutique…

Mais vous restez conseiller communal…

Oui, effectivement.

Vous aviez pris goût à ce métier de bourgmestre ?

Oui, surtout parce que j’aime rencontrer les gens.

Vous n’aviez pas de plan pour une carrière politique quand le cdH est venu vous chercher en 1999 ?

Pas du tout. J’avais cinquante ans quand ils sont venus me chercher…

Vous étiez d’ailleurs un peu méfiant à propos de la politique, non ?

Un peu, oui. J’avais des exemples pour lesquels il me semblait que la politique générait des injustices, ce que je n’aimais pas.

Finalement, vous en avez fait. Avec quel regard aujourd’hui ?

Je ne suis pas un vrai politicien, je pense. Ce qui m’intéresse, c’est surtout de rendre service à mes concitoyens quand il y a moyen.

Quelle a été votre plus grosse satisfaction ?

J’ai le sentiment que les gens sont quand même contents de ce que j’ai réalisé comme boulot. Mais il faut toujours rester humble, hein ! Comme je dis toujours, humilité et amour vont bien ensemble: le début du premier mot et la fin du deuxième, ça fait humour. C’est peut-être la dernière chose que je perdrai: le sens de l’humour.

Il faut toujours relativiser ; on m’a dit, par exemple, que j’avais fait un beau score avec plus de mille voix. Mais cela ne fait jamais qu’un quart des personnes ayant voté, hein… Quand je suis en rue, je peux dire que quinze personnes sur vingt n’ont pas voté pour moi… (sourire).

Et on ne peut pas dire non plus que toutes les bonnes idées sont concentrées dans un même parti…

Êtes-vous content en particulier d’une réalisation ?

Je suis notamment content du fait que chaque village dispose maintenant d’outils pour la culture et la vie associative: la Maison des Sots à Wodecq, l’ancienne cure à Lahamaide, le CACS et le Chez Nous à Ellezelles. Chaque village dispose d’infrastructures propres. On peut aussi mentionner les terrains de tennis. Finalement, nous aurons été un peu bâtisseurs ; on va aussi transformer la Maison du Pays des Collines.

Avez-vous des regrets ?

Peut-être pas un regret, mais un très mauvais souvenir: le décès accidentel d’un ouvrier communal dans l’exercice de ses fonctions (NDLR: en décembre 2003 ; Idès Cauchie était échevin des Travaux).

Être bourgmestre, c’est être disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept ?

Oui ! Vétérinaire de campagne, c’est un peu comme cela aussi. Les gens téléphonent pour un oui ou pour un non.

Vous êtes toujours membre de la fanfare ?

Oui, comme musicien et président d’honneur. Et je vais continuer aussi ma chronique en patois local dans le bulletin communal. Le cabaret wallon de la fanfare, c’est le truc qui m’a procuré le plus de plaisir, à côté de la politique.