Les couples jubilaires d'Ellezelles mis à l’honneur par les autorités communales

Après le discours du bourgmestre, Ides Cauchie, les couples ont reçu le courrier de félicitations adressé par le Palais Royal ainsi qu’une fleur. Dans son intervention, le bourgmestre a présenté ses vœux de bonheur à chacun d’entre eux. "Malgré les coups de foudre ou les orages de la vie, tant qu’on est à deux, on est bien, et c’est tout le bonheur que nous vous souhaitons pour les années encore à venir…"

Cette cérémonie spéciale était pour certains l’occasion de partager quelques souvenirs des prémisses de leur histoire. "Nous nous sommes rencontrés à la Maison des jeunes d’Ostiches lors d’une surboum. J’ai repéré ce gentil mais discret jeune homme au fond de la salle ; alors j’ai pris les devants et je l’ai invité à danser avec moi. Nous voilà inséparables depuis maintenant plus de 50 ans" sourit Mme Cornil de Lahamaide. D’autres couples en ont profité pour dévoiler leurs petits secrets sur la longévité de leur amour. "Il y a des hauts et il y a des bas, on doit apprendre à vivre avec. Il faut parfois une petite dispute dans un couple, c’est ce qui rend la relation plus dynamique" expliquent M. et Mme Godfroid qui ont fêté les 50 ans de leur union en juillet dernier. Chez M. et Mme Michel, "bonne humeur" reste le mot d’ordre au quotidien. "Il n’y a pas de véritable secret pour préserver son couple. Comme il y a 50 ans lors de notre rencontre, j’aime toujours taquiner ma femme et elle en rigole toujours autant" explique Monsieur Michel.

Comme il est de tradition à Ellezelles lors de la Foire Villageoise, les couples jubilaires 2022 ont également été invités à sillonner le cœur du village à bord du Train Jean-Jean du Ballon. Au son des instruments de la royale fanfare Les Amis Réunis, les couples ont été conduits jusqu’à la place du village où ils ont ensuite pu profiter des différentes festivités.