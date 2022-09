Une Ellezelloise souffle 101 bougies

Voilà quelques jours, Marie Dupont a fêté ses 101 printemps. Entourée de ses enfants, Nelly, Gérard et d’amis, l’Ellezelloise a reçu les félicitations du bourgmestre et du directeur général de la commune qui lui ont offert un panier de produits locaux ainsi qu’un bouquet de fleurs offert par le Palais royal. "Je vivrais bien cinq ans de plus pour recevoir encore de gentils cadeaux comme ça chaque année" plaisante Marie (Marie-Gabrielle, en fait), qui ne perd pas une miette de son humour et de sa bonne humeur avec les années qui passent. Fille unique, Marie Dupont est née dans la ferme de sa maman. Mariée en 1943 avec Fernand Foucart, le couple a poursuivi l’exploitation agricole. Du tempérament, elle n’en manque pas. En effet, lors de ses noces d’or, elle a refusé un cadeau personnalisé car il y faisait mention de son vrai prénom "Marie-Gabrielle"qu’elle n’apprécie guère. "J e n’ai jamais imaginé vivre jusqu’à plus de cent ans. À croire qu’à Ellezelles, on vit bien et on vit vieux" sourit-elle. En effet, avec Marie-Josée Vandercoilden et Gabrielle Fort, Marie Dupont, Ellezelles compte trois centenaires. Un village qu’elle porte dans son cœur depuis toujours et pour lequel elle s’implique encore à l’heure actuelle.